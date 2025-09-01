Школу № 21 в деревне Серково отрыли после капремонта

Школу № 21 в деревне Серково открыли после капитального ремонта 1 сентября. Там установили новое оборудование, обновили помещения и утеплили фасад.

Как рассказали в областном Минстрое, площадь здания составляла 3,5 тысячи квадратных метров. Работы там начались в январе этого года.

В школе обновили все помещения и лестницы, заменили окна, двери, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В кабинетах установили новое современное оборудование. Также там улучшили системы видеонаблюдения.

Работы провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по госпрограмме. Всего 1 сентября в регионе открыли 14 новых школ.