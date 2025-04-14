Школу № 21 в деревне Серково капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 21 в деревне Серково капитально отремонтируют к 1 сентября. Там обновят кровлю, фасад, входные группы, системы отопления, канализацию и многое другое.

Как сообщили в региональном Минстрое, работы уже завершили на 50%.

Площадь здания превышает 3,5 тысячи квадратных метров. В нем проведут фасадные и кровельные работы, а также обновят коммуникации, мебель и технику. На территории проведут благоустройство.

«На объекте работают 45 человек, две единицы техники. Строители ведут фасадные и кровельные работы, устройство входной группы. Во внутренних помещениях ведется устройство перегородок, штукатурные работы, облицовка стен плиткой, устройство системы электроснабжения, монтаж витражей и остекление», — отметили в министерстве.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.