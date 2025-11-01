Школу № 21 открыли в Щелкове после капитального ремонта

В деревне Серково городского округа Щелково после капитального ремонта открылась школа № 21. Обновление прошло по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе ремонта в здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров полностью обновили внутренние помещения, лестницы и санузлы, заменили двери, окна и инженерные системы, а также утеплили фасад и крышу. После завершения работ в образовательное учреждение завезли новую мебель и современное учебное оборудование. Территорию вокруг здания также благоустроили, создав комфортное пространство для учеников и педагогов.