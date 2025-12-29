Школу № 20 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2026 году

В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Работы в здании на улице Иванова завершили более чем на 33%.

Сейчас на площадке трудятся 40 человек. Также в ремонте участвуют две единицы техники.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, продолжают фасадный и кровельный ремонт», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Специалисты обновят входные группы, модернизируют инженерные коммуникации и сантехнику, установят новые двери и окна. Позже начнется благоустройство прилегающей территории.

Работы проводит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Их завершат к 1 сентября следующего года.