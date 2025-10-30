Школу № 20 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт второго корпуса школы № 20 имени Бирюкова. В Минстройкомплекса Московской области сообщили, что подрядчик уже приступил к отделочным работам.

Сейчас на объекте работают более 30 человек и две единицы техники. Уже завершили половину демонтажных работ, продолжается ремонт фасада и крыши, а также ведется внутренняя отделка помещений. Согласно проекту, во время капитального ремонта в здании обновят кровлю и фасад, заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери, отремонтируют входные группы и благоустроят территорию вокруг школы.

Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года. Напомним, ремонт проходит по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».