Школу № 2 в Шатуре капитально отремонтируют

Подрядчик подписал документы, а значит вскоре начнется капитальный ремонт. Глава округа Николай Прилуцкий сообщил, что родителям и педагогам будут рассказывать о каждом этапе обновления.

Подрядчику предстоит усилить несущие конструкции, утеплить здание, заменить электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации, обеспечить современный уровень безопасности и провести отделочные работы. В финале установят новое оборудование в пищеблоке, учебных классах, заменят инвентарь в спортивном зале.

Школа станет современным образовательным центром. Родители учеников и педагоги смогут наблюдать за тем, как расцветает учреждение.

«Будем следовать принципу открытой стройки, предложенному губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это значит, что при переходе к каждому новому значимому этапу работ будем показывать ход строительства тем, для кого все и делаем: педагогам и родителям школьников», — прокомментировал Николай Прилуцкий в своих аккаунтах в социальных сетях.

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