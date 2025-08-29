Школу № 2 в Серпухове откроют после капремонта в сентябре

Школу № 2 капитально отремонтировали на улице Луначарского в Серпухове. Ее откроют 1 сентября.

Как рассказали в областном Минстрое, в здании обновили все коммуникации, включая электро- и водоснабжение, отопление, канализационные системы, вентиляцию и кондиционирование.

Кроме того, видеонаблюдение, оповещение о пожаре и охранную сигнализацию модернизировали. В здании также провели фасадные и кровельные работы, сейчас там обустраивают входные двери.

На территории провели благоустройство, а покрытие на стадионе восстановили.

Школу отремонтировали в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети».