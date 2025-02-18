Школу № 2 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт школы № 16 проводят на улице Парковая в Щелкове. В работах принимают участие 15 строителей и две единицы техники.

Сейчас в здании дошкольного отделения учебного заведения демонтируют инженерные сети, сантехнику, полы, дверные блоки и снимают старую штукатурку.

Рабочие обновят фасад, кровлю, заменят коммуникации, окна, входы и модернизируют пищеблок. Кроме того, в школе установят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Ремонт планируют завершить к 1 сентября.

В 2025 году в Подмосковье обновят 58 школ и 40 детских садов.