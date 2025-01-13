Школу № 2 в поселке Белоомут капитально отремонтируют в течение года

Капитальный ремонт школы № 2 начался на улице Гагарина в поселке Белоомут. Здание полностью обновят в течение года.
Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. На объекте работают 23 человека. Строители продолжают демонтаж, после чего приступят к отделочным работам.
Согласно техническому заданию, в здании площадью 2285 квадратных метров проведут кровельные, отделочные и фасадные работы, обустроят водосточные системы, отремонтируют входные группы, заменят инженерные сети. Также планируется закупка новой мебели и оборудования.
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