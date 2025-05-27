Школу № 2 в Лосино-Петровском капитально отремонтируют к 1 сентября

Выездное совещание администрации прошло на территории школы № 2, которую капитально ремонтируют к началу нового учебного года. В мероприятии приняли участие заместители главы Александр Столбов и Валентина Тропанец, директор и педагоги образовательного учреждения, родители учащихся.

В рамках капитального ремонта в школе приведут в порядок фасад, кровлю и отмостки, благоустроят спортивное ядро. Подрядчик доложил, что все необходимые материалы закуплены, количество рабочих увеличивается по мере необходимости. Всем предоставили график работ, где указано, что школу должны привести в порядок к 15 августа 2025 года.

Участники обсудили колористические решения фасада. После обсуждения одобрили проект и направили заказчику.

На совещании рассмотрели планы по обустройству спортивного ядра. На площадке можно сыграть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, позаниматься легкой атлетикой и сдать нормы ГТО. Все пожелания родителей были учтены.