Школу № 2 в Лосино-Петровском капитально отремонтируют до 1 сентября

На оперативном совещании в администрации под председательством главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава обсудили вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, а также наметили планы на предстоящую неделю.

На встрече подняли тему уличного освещения на Петровском бульваре и в Никольском парке. Обсудили и вопрос замены неэнергоэффектиных светильников: в 2024 году в округе установили 848 новых светодиодных фонарей, что привело к значительной экономии средств на электроэнергию. Работы по модернизации освещения проведут до конца 2025 года.

На совещании затронули темы строительства и ремонта. Так, в поселке Свердловский сейчас завершают возведение поликлиники. Территорию учреждения здравоохранения уже приводят в порядок, убирают строительные отходы. В самом здании поликлиники проводят уборку и расставляют мебель. В ближайшее время туда доставят тяжелое оборудование и установят его.

Помимо этого, после каникул в апреле начнется капитальный ремонт школы № 2 на улице Чехова, дом № 8. Строители обновят фасад здания, его крышу и отмостки. Работы завершат до начала учебного года.

Собравшиеся также рассмотрели поступившие от жителей обращения на портале «Добродел», которые касаются здравоохранения. Чаще всего люди отмечали плохое содержание близлежащих территорий и помещений больниц и поликлиник. По обращениям организовали проверки, грубых нарушений не выявили, а небольшие замечания передали руководству Щелковской больницы.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав также сообщил о планах на предстоящую неделю. Он вручит подарки юным жителям муниципалитета, участвующим в акции «Елка желаний», встретится с участниками специальной военной операции и Афганской войны, откроет памятную доску в честь погибшего бойца спецоперации, пообщается с жителями города Лосино-Петровский на выездной администрации.