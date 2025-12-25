Школу № 2 в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Школу № 2 на Фестивальной улице в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад, кровлю, заменят все коммуникации, окна и двери.

Подрядчик уже приступил к отделочным работам, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания превышает 6,4 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю, утеплят фасад, заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери. В помещениях появится современное оборудование.

«На объекте 30 рабочих. Строители завершают демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные, занимаются ремонтном кровли», — сообщили в ведомстве.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».