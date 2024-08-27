Школу № 2 в Дубне капитально отремонтируют по президентской программе

Еще одну школу в Дубне планируют капитально отремонтировать. Сейчас обновления завершают в школе № 1. Теперь глава округа нацелен включить ремонт в школе № 2 в президентскую программу.

Школа № 1 в Дубне встретит учеников после капремонта уже в День знаний. Сейчас специалисты завершают работы. Также в сжатые сроки они построили стадион.

«Следующая наша большая цель — это включение следующей, второй школы тоже в большую президентскую программу капитального ремонта. Недавно приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев, дал нам высокую оценку и строительных работ, и в целом изменений в городе. Поэтому надеемся, те перемены, которые мы начали в текущем году, будут продолжены и в следующем», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава муниципалитета отметил, что обновлять учреждения Дубны помогают и крупные городские предприятия.

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