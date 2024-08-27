Школу № 2 в Дубне капитально отремонтируют по президентской программе

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Еще одну школу в Дубне планируют капитально отремонтировать. Сейчас обновления завершают в школе № 1. Теперь глава округа нацелен включить ремонт в школе № 2 в президентскую программу.

Школа № 1 в Дубне встретит учеников после капремонта уже в День знаний. Сейчас специалисты завершают работы. Также в сжатые сроки они построили стадион.

«Следующая наша большая цель — это включение следующей, второй школы тоже в большую президентскую программу капитального ремонта. Недавно приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев, дал нам высокую оценку и строительных работ, и в целом изменений в городе. Поэтому надеемся, те перемены, которые мы начали в текущем году, будут продолжены и в следующем», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Глава муниципалитета отметил, что обновлять учреждения Дубны помогают и крупные городские предприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте