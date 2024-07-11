Школу № 2 в Домодедове капитально отремонтируют к 1 сентября

Готовность капитального ремонта школы № 2 в Домодедове составляет более 60%. Строительную площадку посетила глава округа. Учреждение должны открыть к началу учебного года.

На финальном этапе находятся демонтаж, отделка и кровельные работы. До конца июля строители завершат работы по обновлению фасада. Ход работ проверила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что в зданиях проведут комплексную модернизацию системы вентиляции. После она будет соответствовать современным требованиям.

Работы по капитальному ремонты школы стартовали в феврале 2024 года. В обновленную школу 1 сентября пойдут более 1200 детей.

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