Школу № 2 в Домодедове капитально отремонтируют к 1 сентября

Готовность капитального ремонта школы № 2 в Домодедове составляет более 60%. Строительную площадку посетила глава округа. Учреждение должны открыть к началу учебного года.
На финальном этапе находятся демонтаж, отделка и кровельные работы. До конца июля строители завершат работы по обновлению фасада. Ход работ проверила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Отметим, что в зданиях проведут комплексную модернизацию системы вентиляции. После она будет соответствовать современным требованиям.
Работы по капитальному ремонты школы стартовали в феврале 2024 года. В обновленную школу 1 сентября пойдут более 1200 детей.