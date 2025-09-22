Школу № 2 отремонтируют в Лобне в 2026 году

Капитальный ремонт начался в школе № 2 на Фестивальной улице в Лобне. Сотрудники организации «РСПК» уже приступили к демонтажу конструкций.

Общая площадь здания составляет почти 6,5 тысячи квадратных метров.

«Работы ведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте 17 рабочих и одина единица техники», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Специалисты отремонтируют кровлю, обновят и утеплят фасад и входную группу здания, заменят инженерные системы, установят новые окна и двери, а также проведут ремонт внутренних помещений.

Школа также получит новую мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству.

Обновленное здание откроет двери для учеников 1 сентября следующего года.