Школу № 2 открыли после капитального ремонта в Лобне

Торжественное открытие обновленного образовательного учреждения состоялось в День знаний. На праздничную линейку пришли почетные гости: глава Лобни Анна Кротова, депутат Государственной думы Денис Кравченко, прокурор города Василий Антонов-Романовский, начальник ОМВД по округу Владимир Демурчян, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников и благочинный Лобненского округа протоиерей Михаил Трутнев.

Глава Лобни поздравила школьников с новым учебным годом, пожелав успешного обучения в стенах обновленной школы. Учащимся младших классов традиционно раздали мороженое от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Анна Кротова сообщила, что школа № 2 станет площадкой для профильного образования. Здесь откроются транспортные классы, где школьники смогут познакомиться с современными технологиями, отраслью и востребованными профессиями. В ближайшее время планируется подписать соглашения о сотрудничестве с компаниями «Мострансавто» и «Трансмашхолдинг», представители которых также приняли участие в праздничном мероприятии.

«Такое партнерство откроет перед ребятами новые возможности: практические занятия, знакомство с предприятиями и специалистами, участие в профориентационных проектах и осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута», — подчеркнула руководитель муниципалитета.