Школу № 18 в Балашихе капитально отремонтируют в 2026 году

На улице Агрогородок в Балашихе начался капитальный ремонт в здании школы № 18. Работы проведут на площади почти семь тысяч квадратных метров.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что запланировано масштабное обновление школы.

«Строители подрядной организации ООО „Монат Групп“ ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле. На объекте работают более 20 человек», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты проведут внутреннюю отделку, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят входные группы, кровлю и фасад.

Кроме того, в школе установят современное оборудование и мебель.

Работы в здании 1968 года постройки проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета.

Открыть учебное заведение на 550 мест планируют 1 сентября следующего года.