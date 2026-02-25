Школу № 18 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю

Среднюю школу №18 в деревне Черное капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят все помещения, установят современную мебель и технику.

Готовность объекта уже превысила 25%, рассказали в областном Минстрое.

«В настоящее время на объекте работают более 60 человек, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли», - сообщили в ведомстве.

Здание было построено в 1968 году. Его площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Там проведут отделку помещений, приведут в порядок входные группы, обновят коммуникации и сантехнику. Новый облик получит фасад. В кабинетах установят новую мебель и оборудование.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».