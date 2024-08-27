Школу № 16 в Серпухове отремонтировали по президентской программе

В Серпухове завершился капитальный ремонт одной из старейших школ, построенной в 1965 году. С момента открытия в здании не проводились крупные работы, и теперь образовательное учреждение стало комфортным и современным.

Первого сентября в обновленную школу придут почти 700 ребят. Для них уже завезено новое современное оборудование, а для каждого класса подготовлены учебники.

Ремонт позволил значительно улучшить организацию учебного процесса: гуманитарный, технический и естественный циклы теперь располагаются в отдельных зонах, что способствует более эффективному обучению. Также увеличилось количество санузлов, появился новый хореографический зал.

«Важным этапом работы стало разделение пищеблока и актового зала — теперь это два отдельных просторных помещения. Изменения в пристройках позволили увеличить полезную площадь. Дополнительно были созданы раздевалки для детей и комната охраны,» — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Школа полностью преобразилась и снаружи: обновлен фасад здания, завершено благоустройство территории. Дети с нетерпением ждут старта нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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