Школу № 16 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Орехово-Зуеве начался капитальный ремонт школы № 16. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья. По информации ведомства, подрядчик ООО «Трансдорстрой» приступил к демонтажным работам внутри здания и на крыше, а также к возведению новых перегородок. Сейчас на объекте работают более 20 специалистов.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский рассказал, что в здании площадью более семи тысяч квадратных метров планируются внутренние отделочные работы, устройство входных групп, полная замена инженерных коммуникаций и сантехники. Также обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование для учеников. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Работы проводят за счет федерального и регионального бюджетов в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», а также национального проекта «Молодежь и дети».