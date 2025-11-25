Школу № 16 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Среднюю школу №16 на Мадонской улице в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят кровлю, фасад, проведут отделку помещений и установят современную мебель.

Как рассказали в областном Минстрое, подрядчик уже приступил к фасадным работам.

«В настоящее время на объекте 30 человек, одна единица техники. Рабочие заканчивают демонтаж, ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и приступили к ремонту фасада», - сообщили в ведомстве.

Площадь здания превышает семь тысяч квадратных метров. Там проведут отделочные работы, обустроят входные группы, обновят все коммуникации и сантехническое оборудование. Новый облик получат фасад и кровля, а в помещениях установят современную технику и мебель.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».