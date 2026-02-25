Школу № 16 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к 1 сентября

Среднюю школу № 16 на улице Мадонской в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют. Работы завершили уже на 33%.

В здании площадью свыше семи тысяч квадратных метров заменят инженерные системы и сантехнику, проведут отделочные работы, обновят кровлю, фасад и входные группы.

Позже в школе установят современные мебель и оборудование.

«В настоящее время на объекте более 65 человек, одна единица техники. Рабочие завершили демонтаж, ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Работы проводят по государственной программе в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленная школа откроет двери для учеников 1 сентября.