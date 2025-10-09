Школу № 16 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Капитальный ремонт средней школы № 16 продолжается в Орехово-Зуеве. Площадь здания превышает семь тысяч квадратных метров.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 21 человек. Рабочие заканчивают демонтаж, параллельно начали укладывать кровлю и монтировать перегородки на третьем этаже здания. Весь необходимый материал есть на площадке», — пояснил представитель подрядчика Александр Давоян.

Специалисты проведут внутреннюю отделку, заменят инженерные системы и сантехнику, а также обновят входные группы, кровлю и фасад. В школе установят современные мебель и технику.

Работы планируют завершить до 1 сентября следующего года.