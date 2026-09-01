Школу № 16 открыли в Орехово-Зуеве после капитального ремонта

В Орехово-Зуеве после масштабного обновления вновь открыла свои двери средняя школа № 16, расположенная на Мадонской улице. Торжественный запуск учреждения состоялся в День знаний, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Реализация проекта стала возможной благодаря региональной госпрограмме по возведению и ремонту социальных объектов, действующей в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а финансирование осуществлялось из бюджетных средств.

Внутри здания площадью свыше семи тысяч квадратных метров специалисты выполнили комплексную отделку помещений, обустроили входные зоны и полностью заменили инженерные сети вместе с сантехническим оборудованием.

Внешний облик школы также преобразился: рабочие обновили фасад и кровлю. Для комфорта учащихся закупили современную мебель и учебные пособия.