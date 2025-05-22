Школу № 14 в Коломне откроют после капремонта 1 сентября

Масштабное обновление здания школы № 14 продолжается в Коломне. Ученики смогут вернуться в нее уже в День знаний в этом году.

Капремонт проходит в рамках госпрограммы и национального проекта «Молодежь и дети». Специалисты уже привели в порядок крышу, выровняли полы на всех трех этажах и установили новые окна.

Сейчас рабочие занимаются монтажом систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации. Также они утепляют стены и занимаются фасадными работами. В кабинетах также стартовала чистовая отделка.

На площадке работают 100 специалистов. Они также благоустроят пришкольную территорию, установят в школе новую мебель и оборудование.

«Обновленное учебное заведение распахнет свои двери 1 сентября. Капитальный ремонт школ — большая и важная программа, инициатором которой стал наш президент Владимир Путин», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.