Школу № 14 в Коломне капитально отремонтируют в 2025 году

Школа № 14 в Коломне готовится к капитальному ремонту. На время работ ученики переехали в другие образовательные учреждения. Они вернутся в родные стены в 2025 году, когда подрядчик сдаст объект.

Новый учебный год учителя и дети начали на временных площадках в школах округа.

«У меня две дочки: старшая пошла в восьмой класс, младшая — во второй. Обе учатся во вторую смену. Одна в здании детского сада „Белочка“, а вторая — в корпусе школы № 3. Пока привыкаем к новому режиму, всей семьей выстраиваем график, чтобы было удобно встречать и провожать девочек. Я считаю, что нерешаемых проблем нет. На новом месте им нравится, к тому же у нас замечательные учителя, которые делают все возможное, чтобы детям было комфортно в незнакомых стенах», — рассказывает мама двух учениц Анна Рахманина.

Родители и дети знают, что вернутся в учреждение, когда подрядчик закончит капитальный ремонт. Отметим, что сейчас применяется комплексный подход — приведут в порядок не только здание, но и закупят современное оборудование.

Школа № 14 на улице Шилова — одно из крупнейших образовательных учреждений в Коломне.

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