Школу № 14 в Коломне капитально отремонтируют к сентябрю

Учебный корпус школы № 14 в Коломне продолжают капитально ремонтировать. Там планируют заменить коммуникации и сантехнику, обновить все помещения и провести благоустройство. Открыть учреждение запланировали в сентябре.

Как сообщили в областном Минстрое, сейчас на объекте продолжаются демонтажные работы и ведется отделка.

Площадь знания составляет более 2,1 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт охватит все помещения, в том числе спортивный зал и пищеблок. Там появится новая мебель и техника.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».