Школу № 14 в Коломне капитально отремонтируют к сентябрю

Учебный корпус школы № 14 на улице Зайцева в Коломне капитально отремонтируют к сентябрю этого года. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, установят современную мебель и оборудование.

Как рассказали в региональном Минстрое, площадь здания превышает 2,1 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, заменят все коммуникации и сантехнику. В школе появятся системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«В настоящее время на объекте работают более 20 человек. Строители ведут демонтажные, общестроительные и отделочные работы», — сообщили в ведомстве.

Работы охватят все помещения школы, включая пищеблок и спортивный зал. На территории проведут благоустройство.

Ремонт проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».