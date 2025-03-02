Школу № 14 в Коломне капитально отремонтируют к августу 2025 года

На капитальный ремонт школы № 14 в Коломне выделили 800 миллионов рублей. Объект планируют открыть в августе 2025 года.

Школа № 14 вошла в программу капитального ремонта образовательных учреждений. Подрядчик уже отремонтировал кровлю, выполнил стяжку пола на третьем этаже. Сейчас специалисты занимаются прокладкой коммуникаций.

В проекте предусмотрены новая вентиляция, системы отопления и водоснабжения, замена окон и дверей, утепление и облицовка фасада. Рабочие приступят к внешней отделке уже на следующей неделе.

Ход капитального ремонта регулярно инспектируют представители администрации и родители школьников.

«Актовый зал — на 220 мест, пищеблок — на 588 человек. Все будет обновлено: новое оборудование, столовая полного цикла приготовления», — уточнил заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.