Школу № 14 открыли после капитального ремонта в Коломне

Образовательное учреждение 1 сентября вновь распахнуло свои двери после масштабного капитального ремонта. Обновление школы выполнили по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Более 7 тысяч квадратных метров школьного пространства полностью преобразились. В здании отремонтировали крышу и фасад, инженерные коммуникации, заменили сантехнику, оборудовали помещения классов всем необходимым — партами, стульями и интерактивными досками. В школе появилась просторная и удобная столовая с полным циклом приготовления пищи, оснащенная современным оборудованием, а также вместительный и просторный актовый зал.

«Мы делаем все, чтобы дети учились в современных условиях, ведь именно здесь закладывается фундамент будущего нашей страны. Благодаря капитальному ремонту здесь созданы комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил глава городского округа Александр Гречищев.

Обновленная школа № 14 приняла 1 сентября 1400 учеников. Всего образовательные учреждения Коломны пришли учиться 25 тысяч детей, в том числе 2200 первоклассников.