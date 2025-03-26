Школу № 14 на улице Шилова в Коломне отремонтируют к 1 сентября 2025 года

В городском округе Коломна продолжается капитальный ремонт школы № 14 на улице Шилова, открыть заведение планируют к началу нового учебного года. Сейчас строители монтируют инженерные сети, устанавливаю окна и выполняют отделочные работы.

В школе площадью свыше 7000 квадратных метров трудятся более 70 человек и три машины спецтехники. Сейчас рабочие модернизируют инженерные системы, меняют радиаторы, сантехнику и двери. Помимо этого, в здании учебного заведения отремонтируют крышу, обновят пищеблок и входные группы, облагородят прилегающую территорию.

Работы выполнят по программе «Новая школа», благодаря ей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» модернизируют систему общего образования в Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.