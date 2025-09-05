Школу № 13 в Королеве капитально отремонтируют в 2026 году

В Королеве на улице Терешковой начнется капитальный ремонт школы № 13. Подрядчиком выбрали компанию «Высота». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Школу площадью 4,3 тысячи квадратных метров возвели в 1964 году. Согласно проекту, в образовательном учреждении заменят крышу, фасад и инженерные системы, обновят входы, проведут внутренние работы. Также закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Ремонт проведут по госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социнфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить все работы планируют в 2026 году.