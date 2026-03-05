Школу № 13 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 13 на улице Терешковой в Королеве капитально отремонтируют в этом году. Подрядчик уже приступил к общестроительным и отделочным работам. Учреждение откроют к сентябрю.

Как рассказали в региональном Минстрое, учреждение было основано в 1964 году. Площадь здания составляет 4,2 тысячи квдаратных метров. Там проведут фасадные и кровельные работы, обновят входные группы, коммуникации. сантехнику, окна и двери, в помещениях установят современное оборудование и мебель. Школа рассчитана на 550 мест.

Ремонт проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».