Школу № 11 в деревне Кузнецы капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Среднюю школу № 11 в деревне Кузнецы под Павловским Посадом капитально отремонтируют. К сентябрю 2026 года там обновят кровлю, фасад, окна, двери, коммуникации и мебель.

Как рассказали в региональном Минстрое, в здании проведут кровельные, фасадные и отделочные работы. Там обустроят входные группы, заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Там установят современную мебель и технику.

«Школу № 11 на улице Новая, 14, ждет масштабное обновление. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы 1970 года постройки, общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.