Школу № 11 в деревне Кузнецы капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Капитальный ремонт средней школы № 11 продолжается в деревне Кузнецы в Павлово-Посадском округе. Строители скоро завершат демонтаж конструкций.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что подрядчик также занимается вывозом строительного мусора.

В школе общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров обновят фасад, кровлю, инженерные системы, окна, двери и входные группы. Кроме того, запланировано проведение внутренней отделки, благоустройство прилегающей территории и установка современных мебели и техники.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Их финансируют из регионального бюджета.

Ремонт завершат к 1 сентября текущего года.