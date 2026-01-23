Школу № 11 отремонтируют в Павловском Посаде

В округе стартовал один из важнейших инфраструктурных проектов года — комплексная реновация средней общеобразовательной школы № 11 в деревне Кузнецы. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент работы перешли в активную фазу: строители завершают масштабный демонтаж старых конструкций.

Общая площадь здания, подлежащего полной модернизации, составляет около четырех тысяч квадратных метров. Реновация не ограничится косметическими правками — здание ожидает «тотальная перезагрузка».

В администрации округа подчеркнули, что после завершения строительно-монтажных работ школа будет полностью укомплектована новой мебелью и учебным оборудованием. Также проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории: создание зон для отдыха и занятий спортом на открытом воздухе. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Планируется, что обновленное учебное заведение распахнет свои двери для учеников и педагогов уже к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.