Школу № 10 в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября

Среднюю школу № 10 продолжают ремонтировать на улице Войкова в Серпухове. Площадь здания превышает восемь тысяч квадратных метров.

Подрядчик обновит кровлю, фасад, входные группы, инженерные системы и сантехнику. Позже в здании установят современные мебель и технику.

«В настоящее время на объекте работают 30 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Их проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамка национального проекта «Молодежь и дети». Средства выделили из бюджета.

Открыть обновленную школу планируют уже 1 сентября.