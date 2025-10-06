Школу № 10 в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года
В Серпухове на улице Войкова полным ходом идут работы по капитальному ремонту средней школы № 10. Подрядчики завершают демонтаж конструкций.
В пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области уточнили, что рабочие уже приступили к восстановлению кровли здания.
Масштабное обновление образовательного учреждения общей площадью более восьми тысяч квадратных метров проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети».
Специалисты полностью обновят фасад и кровлю, проведут внутренние отделочные работы, оборудуют современные входные группы, заменят инженерные коммуникации и сантехническое оборудование.
Также школа получит новую мебель и современное оснащение для учебных классов.
Обновленную школу откроют к 1 сентября 2026 года.