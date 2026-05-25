Школу № 10 в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября

В Серпухове продолжается капитальный ремонт школы № 10, расположенной на улице Войкова. Работы проводят в рамках государственной программы Московской области по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры и в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети».

Сейчас на площадке ежедневно задействуют около 50 специалистов и пять единиц техники.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — пояснили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Общая площадь здания школы превышает восемь тысяч квадратных метров. В рамках капитального ремонта полностью обновят внутренние помещения, заменят инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, приведут в порядок входные группы, а также проведут комплексные фасадные и кровельные работы.

После завершения ремонта образовательное учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Открыть обновленную школу для учеников планируют к 1 сентября.