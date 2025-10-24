Школу № 10 в деревне Кабаново отремонтируют к сентябрю 2026 года

Школу № 10 капитально отремонтируют в деревне Кабаново в Орехово-Зуевском округе. Рабочие приступили к демонтажу конструкций.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что общая площадь здания составляет почти две тысячи квадратных метров.

«Рабочие ведут демонтаж внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей и деревянных полов, а также кровельного покрытия», — уточнили в ведомстве.

В здании школы 1963 года постройки планируют обновить фасад, крышу, входную группу, а также окна и двери, заменить инженерные системы, радиаторы, сантехнику, провести внутреннюю отделку и ряд других работ.

После ремонта в учебном заведении установят новую мебель. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить обновление здания планируется к 1 сентября следующего года.