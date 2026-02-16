Школу № 10 в деревне Кабаново капитально отремонтируют к сентябрю

Среднюю школу № 10 капитально ремонтируют в деревне Кабаново в Орехово-Зуевском округе. На объекте начались общестроительные работы.

Сейчас 25 специалистов, которые используют два специализированных устройства, проводят демонтаж конструкций, устанавливают перегородки и штукатурят стены.

Площадь школы, построенной в 1963 году, составляет почти две тысячи квадратных метров. В здании обновят кровлю, фасад, инженерные коммуникации и сантехнику. Кроме того, в учебном заведении появятся современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Строители обновят все помещения, в том числе пищеблок и спортивный зал. Территорию возле школы благоустроят, а в классах расставят новые мебель и оборудование.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленную школу откроют в сентябре.