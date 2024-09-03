Школу № 10 открыли в Кашире после капремонта

Фото: Минстрой МО

Школа № 10 открылась в микрорайоне Ожерелье в Кашире после капитального ремонта. Там полностью обновили помещения, коммуникации, двери, окна и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, ремонт в школе начался в январе этого года. Его провели в рамках президентской программы.

В здании обновили помещения, лестницы, санузлы, заменили двери, окна и коммуникации, а также привели в порядок фасад и кровлю. Новый облик получила и столовая.

Школу сделали доступнее для детей с ограниченными возможностями.

«В рамках проекта также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Также модернизировали системы видеонаблюдения и безопасности», — добавили в министерстве.

Всего в этом сентябре после капитального ремонта открыли 40 школ.

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Belkin Alexey/news.ru

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