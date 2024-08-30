Школу № 1 в Звенигороде капитально отремонтировали к сентябрю

Капитальный ремонт школы № 1 имени Героя Советского Союза Михаила Андреевича Пронина завершился в Звенигороде. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с учениками школы, родителями и педагогами принял участие в благоустройстве территории.

Масштабный капремонт школы № 1 проводился в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

«Внутри здания все работы закончены. Подрядная организация усилила конструкции, дверные проемы, стены и пол. Также рабочие привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу, провели внутреннюю отделку и проложили новые инженерные коммуникации. В классах уже установлены новая мебель и учебное оборудование», — рассказал Иванов.

Вокруг спортивного стадиона школьники и педагоги высадили более 70 лип и туй. К экологической акции присоединились председатель Общественной палаты округа Марианна Кристалинская, депутаты круга Станислав Улитин, Олег Цуцков и Дмитрий Александров и директор Звенигородской спортшколы Владимир Любовицкий.

Глава Одинцовского округа поручил подготовить плац для проведения школьной линейки возле центрального входа. Он также предложил обустроить на свободных участках с торцов футбольного поля теннисные корты, воркаут или площадку для игры в бадминтон. Ученики и их родители поддержали эту идею.

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