Школу № 1 в Орехово-Зуеве отремонтируют к октябрю

Второй этап благоустройства стартовал в школе № 1 в Орехово-Зуеве. Здесь заменят забор и обновят территорию.

Прошлой осенью рабочие уже построили около школы современную спортивную зону. При этом заниматься здесь могут не только учащиеся, но и все желающие. Для них открыты площадки для воркаута, баскетбола, футбола и настольного тенниса.

Сейчас специалисты приступили к замене забора, установке архитектурной подсветки здания, ремонту хозяйственных построек и обновлению территории вокруг мемориала павшим солдатам.

Мемориал облицуют керамогранитом. Рядом установят отреставрированные таблички с именами героев, разобьют цветочные клумбы и обеспечат качественное освещение. Ремонт должны завершить к октябрю.

«Благодаря комплексному подходу к обновлению инфраструктуры школа № 1 станет не только местом для обучения, но и центром притяжения для всех жителей микрорайона», — прокомментировали в пресс-службе администрации Орехово-Зуева.