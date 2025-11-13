Школу № 1 в Королеве капитально отремонтируют к осени 2026 года

Школу № 1 капитально отремонтируют в Королеве к сентябрю 2026 года. В здании обновят коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

В школу на Октябрьской улице проведут масштабный ремонт в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств, рассказали в областном Минстрое.

Площадь здания превышает 5,7 тысячи квадратных метров. Его построили в 1986 году. Там заменят все инженерные сети, дверные блоки, проведут отделку помещений, установят камеры и систему пожарной безопасности.

Готовность работ уже достигла 15%. В школе демонтировали внутренние конструкции и коммуникации. Сейчас подрядчик устанавливает каркас под облицовку стен и обновляет систему отопления.