Школу № 1 в Кашире капитально отремонтируют в этом году

Школу № 1 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят окна, двери, инженерные сети, установят современное оборудование мебель.

Работы в школе на улице Маршала Астахова уже начались. Как рассказали в областном Минстрое, готовность объекта достигла 33%.

«В настоящее время на объекте 50 человек, одна единица техники. Строители наполовину завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания превышает 3,9 тысячи квадратных метров. Там обновят окна, двери, покраску стен и укладку пола, установят светильники и короба вентиляции, заменят коммуникации, оборудование и мебель.

Работы проведут в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети».