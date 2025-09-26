Школу № 1 в Кашире капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года
В Кашире начался капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1 на улице Маршала Астахова. Рабочие начали демонтировать внутренние конструкции и кровлю.
Ремонт проводят в рамках федеральной программы по поручению президента России.
Сейчас на объекте площадью почти четыре тысячи квадратных метров трудятся 20 работников подрядной организации «Стройинвестинжиниринг».
В рамках капитального ремонта специалисты заменят инженерные системы и оконные блоки, установят новые двери и короба вентиляции, построят внутренние перегородки, уложат пол.
Кроме того, они покрасят стены, проведут монтаж осветительных приборов, обновят фасад и кровлю, а также благоустроят прилегающую территорию.
В школе установят новые мебель и оборудование.
Обновленное учебное заведение откроют к 1 сентября следующего года.