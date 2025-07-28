Школу № 1 в Голицыне под Одинцовом откроют к 1 сентября

Капитальный ремонт здания школы № 1 в Голицыно идет полным ходом. Работу ведут в соответствии с графиком, что позволяет уверенно рассчитывать на завершение обновления к началу учебного года.

В проекте капитального ремонта задействовано более ста квалифицированных рабочих. Сейчас подрядчик уже завершил укладку плитки и оштукатуривание стен на двух этажах. В ближайшие дни начнется монтаж новых дверей.

В рамках ремонта заменили внутренние водостоки, чтобы решить проблемы с водоотведением в здании, а также выполнили работы по ремонту кровли, чтобы предотвратить возможные протечки и повысить энергоэффективность.

Параллельно на площадке ведут работы на стадионе, который также нуждается в обновлении. Снят старый слой грунта, и вскоре начнется укладка нового покрытия, которое обеспечит более безопасные и удобные условия для занятий спортом. Важно отметить, что стадион будет открыт для всех жителей вне учебного времени.