Школу № 1 в Дрезне откроют после капремонта 1 сентября

В Дрезне продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней общеобразовательной школы № 1. Работы завершат уже к началу сентября.

Строительная готовность объекта составляет 80%, сообщили в региональном Минстрое.

«На объекте ежедневно трудятся более 90 строителей и две единицы техники. В настоящее время ведутся отделочные работы, параллельно монтируются инженерные системы, идет устройство входных групп, а также благоустройство территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь здания превышает 3,6 тысячи квадратных метров. После ремонта объект станет современным образовательным центром. Там обновят учебные кабинеты, спортивный зал и столовую, административные и другие помещения. На территории создадут зону отдыха, установят новые ограждения.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».