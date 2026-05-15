Школу № 1 в Дрезне капитально отремонтируют в этом году

В Дрезне на Коммунистической улице продолжается капитальное обновление второго корпуса средней школы № 1. Работы выполнили уже на 60%.

Ремонт проводят в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры Московской области и национального проекта «Молодежь и дети».

На площадке задействовали 65 рабочих и строительную технику. В здании уже завершили демонтаж старых конструкций, сейчас проходят общестроительные и отделочные работы. Специалисты ремонтируют кровлю и фасад, устанавливают новые окна, а также прокладывают инженерные сети.

Проект предполагает комплексную модернизацию корпуса — от обновления инженерных коммуникаций до полной замены сантехнического оборудования, дверей и окон. Также в порядок приведут входные группы, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Подрядчик отвечает не только за выполнение работ, но и за подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий и поставку оборудования для будущей эксплуатации здания.

Завершить капитальный ремонт планируют в этом году.